Музейный комплекс «Атамань» открыл сезон

1 Май 2020 2020-05-01T13:45:01+03:00

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Об открытии известной на весь мир кубанской этнографической станицы заявила пресс-служба администрации региона. Там рассказали, что сезон уже открыт, но только в онлайн-формате, так как из-за карантинных мер, принятых для нераспространения коронавируса на территории края, работа общественных мест запрещена.

Владельцы комплекса активно развили страницы в соцсетях, а также сайт «Атамани». Там можно попасть на виртуальную экскурсию.

- Это интересные новинки. Теперь все могут прогуляться по улицам, побывать в станичной гончарной мастерской, принять участие в обряде сватовства, - заявили в «Атамани», рассказывая, какие еще возможности имеет комплекс.

Там же отметили, что анонсы о предстоящих мероприятиях они публикуют в соцсетях и на сайте. Стоит отметить, что "Атамань" за время своего существования полюбилась многим туристам со всего мира, они возвращаются сюда вновь и вновь за непередаваемыми эмоциями от посещения старинных казачьих мастерских, лавок и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU