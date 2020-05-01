Студенты журфака КубГУ запустили в соцсетях проект «оставайтесь дома»

1 Май 2020 2020-05-01T15:15:27+03:00

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Идейным вдохновителем на реализацию социального проекта стала заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью кубанского журфака, член Общественного совета при УМВД Краснодара Региона Патюкова.

Студенты кафедры разрабатывают фотоиллюстрации и видеоролики социальной направленности и публикуют их в медиа. Основная тематика и посыл работ – не выходить из своих домов в период карантина. Авторы просят проявить ответственность не только перед собой и семьей, но и всем обществом.

- Во время пандемии необходимо проводить разъяснительную работу с населением, - считает Регина Патюкова, отмечая, что в этом направлении нужно задействовать современные технологии продвижения информации в средствах массовой информации. – Наши студенты напрямую связаны с этой работой, поэтому решили не проходить мимо в такое сложное время, а выступить с социально-значимой инициативой и применить знания на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU