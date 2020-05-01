В МЧС объявили о пожароопасности 5 класса на Кубани

1 Май 2020 2020-05-01T16:53:55+03:00

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В пресс-службе Главного управления МЧС региона рассказали о высоком классе пожароопасности в самом начале мая. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», со второго по четвертое мая в юго-западных районах края сохраняется экстренное предупреждение.

Специалисты прогнозируют высокую вероятность с возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением количества пожаров – как в зданиях и строениях, так и в лесных зонах. Кроме того, возможны возгорания на сельхозугодьях и в лесополосах. Это связано с высокими температурами воздуха. Как «Комсомолка» писала ранее, в первомайские выходные на Кубани ожидается до 28 градусов тепла и практически без осадков.

В МЧС просят не разводить костры, не жечь траву и не создавать иных опасных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU