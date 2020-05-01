2020-05-01T19:31:51+03:00
Общество

Скандал было слышно на всю улицу: сочинец устроил истерику полицейским за то, что нарушил режим карантина

Буяна оштрафовали на тысячу рублей, а оскорблением правоохранителей займутся следственные органы [видео]
Виталий КАРНАУХ
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Днем 30 апреля в парке им. Бестужева, что в Адлерском районе Сочи, местный житель устроил настоящее шоу. Его, гуляющего вместе с женой и двумя детьми, остановила мобильная группа самоконтроля, призванная следить за соблюдением режима карантина. Однако прогуливающийся сочинец решил, что к нему «пристали» незаконно, и потому начал хамить и кричать.

В Сочи мужчина закатил истерику полицейским.

Правоохранители потребовали на законном основании у гражданина документы, однако тот в грубой форме отказал. А после стал брать сотрудников на «понт», вызывая их реакцию. Но вызвать он смог лишь только штраф.

- Его задержали и привлекли к административной ответственности. Адлерским районным судом за нарушение режима самоизоляции он был оштрафован на 1 тыс. рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Кроме того, оскорблением полицейских теперь займутся следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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