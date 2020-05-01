В Краснодаре завершили реконструкцию мемориала у Всесвятского кладбища
Как сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы, первого мая закончили ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». Последний раз масштабная реставрация была 10 лет назад.
- Главный мемориал Краснодара готов юбилею Победы, - заявил глава города Евгений Первышов. – Перед нами стояла непростая задача – сделать все качественно и в срок. Мемориал сохранили и восстановили с учетом новых элементов.
Так, теперь здесь обновлена стела, скульптура Родины-матери, новая облицовка на Вечном огне. Кроме того, заменили тротуарную плитку, а также сделали новое освещение и подсветку элементов.
Первышов напомнил, что в День Победы на мемориале состоится возложение цветов, однако состав участников будет ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»