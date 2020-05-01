В Краснодаре завершили реконструкцию мемориала у Всесвятского кладбища

1 Май 2020 2020-05-01T19:52:47+03:00

Последний раз его ремонтировали 10 лет назад

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Как сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы, первого мая закончили ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». Последний раз масштабная реставрация была 10 лет назад.

- Главный мемориал Краснодара готов юбилею Победы, - заявил глава города Евгений Первышов. – Перед нами стояла непростая задача – сделать все качественно и в срок. Мемориал сохранили и восстановили с учетом новых элементов.

Так, теперь здесь обновлена стела, скульптура Родины-матери, новая облицовка на Вечном огне. Кроме того, заменили тротуарную плитку, а также сделали новое освещение и подсветку элементов.

Первышов напомнил, что в День Победы на мемориале состоится возложение цветов, однако состав участников будет ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU