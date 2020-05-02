Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае: Больше всего заболевших – в Краснодаре

2 Май 2020 2020-05-02T08:52:10+03:00

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На Кубани по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 1083 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Опубликована карта распространения коронавируса в Краснодарском крае. На ней видно, что больше всего заболевших в Краснодаре – 437 человек.

Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае

На втором месте по количеству зараженных – Сочи, где 139 больных. Еще 82 человека получили положительный результат теста на COVID-19 в Ейске. 46 случаев – в Туапсе, 40 – в Кореновском районе, 34 – в Лабинском. Заболевшие есть во всех муниципалитетах региона. С коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае умерли 20 человек, при этом каждый четвертый заболевший выписан с выздоровлением, таких уже 277 человек.

- Такие высокие показатели выздоровления – огромная заслуга медиков и результат масштабной работы, проводимой в регионе. Благодаря всем ограничительным мерам нам также удалось избежать резкого роста заболевания. Ситуация остается контролируемой, но сейчас от жителей Кубани зависит, когда мы выйдем из этого периода, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU