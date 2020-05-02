2020-05-02T09:17:31+03:00
Общество

В Краснодаре 1 мая за нарушение карантина оштрафовали 194 человека

Размер штрафа определит суд
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Во время майских праздников в Краснодарском крае продолжает действовать карантин, введенный 31 марта. Губернатор Вениамин Кондратьев продлил ограничения как минимум до 11 мая. Кроме того, с 30 апреля в регионе действует масочный режим.

Во время майских праздников в Краснодаре особенно следят за соблюдением карантина в зеленых зонах и прибрежной части. Только 1 мая мобильные отряды самоконтроля выписали почти 200 протоколов.

- Всего 1 мая штрафы за несоблюдение режима самоизоляции получили 194 человека. Еще 310 краснодарцам участники мобильных групп вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Патрули ходят по 139 пешим маршрутам. У пешеходов и водителей выясняют причины их нахождения на улицах, проверяют пропуска. В первую очередь, участники рейдовых групп ведут разъяснительную работу. Однако если сотрудники мобильных групп фиксируют грубое нарушение режима карантина - выписывают штраф.

Кроме того, 1 мая не смогли въехать в город 444 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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