График работы МФЦ в Краснодарском крае до 11 мая: прием идет только по предварительной записи

2 Май 2020 2020-05-02T09:34:34+03:00

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Офисы МФЦ в Краснодарском крае будут работать только 2,6,7 и 8 мая. В эти дни с 10 до 16 часов будут открыты офисы в Краснодаре на улицах – Леваневского, Зиповской, проспекте Чекисов и Шоссе Нефтяников.

Забрать результаты услуг по документам поданным в офис на «Красной площади» можно на улице Зиповской, а документы из Oz Mall выдают на улице Леваневского.

В Новороссийске принимать посетителей будут отделения на улице Бирюзова, проспекте Дзержинского и в Цемдолине на улице Ленина.

В Сочи можно обратиться в филиалы на улицах Кирова, Лазарева, Юных Ленинцев и 20-й Горно-Стрелковой дивизии.

Результаты оказания услуг и паспорта граждан РФ выдают в порядке живой очереди, все остальные услуги оказывают только по предварительной записи по номеру 8(800)30-23-444 (с 9 до 18 часов) или в личном кабинете на портале МФЦ.

В здании МФЦ необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также запрещено входить в помещения без маски.

ВАЖНО

Прием документов в МФЦ с 1 по 11 осуществляется исключительно по следующим услугам:

1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина российской Федерации на территории Российской Федерации 5. Регистрация в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU