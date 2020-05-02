2020-05-02T09:34:34+03:00
Коронавирус Covid-19

График работы МФЦ в Краснодарском крае до 11 мая: прием идет только по предварительной записи

В графике работы МФЦ по-прежнему серьезные ограничения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Офисы МФЦ в Краснодарском крае будут работать только 2,6,7 и 8 мая. В эти дни с 10 до 16 часов будут открыты офисы в Краснодаре на улицах – Леваневского, Зиповской, проспекте Чекисов и Шоссе Нефтяников.

Забрать результаты услуг по документам поданным в офис на «Красной площади» можно на улице Зиповской, а документы из Oz Mall выдают на улице Леваневского.

В Новороссийске принимать посетителей будут отделения на улице Бирюзова, проспекте Дзержинского и в Цемдолине на улице Ленина.

В Сочи можно обратиться в филиалы на улицах Кирова, Лазарева, Юных Ленинцев и 20-й Горно-Стрелковой дивизии.

Результаты оказания услуг и паспорта граждан РФ выдают в порядке живой очереди, все остальные услуги оказывают только по предварительной записи по номеру 8(800)30-23-444 (с 9 до 18 часов) или в личном кабинете на портале МФЦ.

В здании МФЦ необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также запрещено входить в помещения без маски.

ВАЖНО

Прием документов в МФЦ с 1 по 11 осуществляется исключительно по следующим услугам:

1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина российской Федерации на территории Российской Федерации 5. Регистрация в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре за сутки в обсерваторы на 14 дней отправили 54 человека, прилетевших из других регионов
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко перечислил свою месячную зарплату медикам Кубани
На Кубани предприятия оборонного комплекса дезинфицируют войска химзащиты
В Сочи за незаконную ловлю скатов и камбалы в Черном море задержали капитана судна
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года: Краснодар – в лидерах, старшему пациенту 90 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года увеличилось еще на 79 человек
График доставки пенсий во время майских праздников в Краснодарском крае: выплаты начнутся со 2 мая
График работы МФЦ в Краснодарском крае до 11 мая: прием идет только по предварительной записи
В Краснодаре 1 мая за нарушение карантина оштрафовали 194 человека
Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае: Больше всего заболевших – в Краснодаре
В Краснодаре завершили реконструкцию мемориала у Всесвятского кладбища
Скандал было слышно на всю улицу: сочинец устроил истерику полицейским за то, что нарушил режим карантина
По улицам Славянска-на-Кубани первого мая гулял… торнадо
В МЧС объявили о пожароопасности 5 класса на Кубани
Студенты журфака КубГУ запустили в соцсетях проект «оставайтесь дома»
Музейный комплекс «Атамань» открыл сезон
Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Первомаем
Коронавиус в Краснодарском крае, количество заболевших на 1 мая: еще у 66 человек подтвердился диагноз
Улицы, парки и берега Кубани: в майские праздники краснодарские группы самоконтроля будут работать в усиленном режиме
Погода в Краснодарском крае готовит неожиданный сюрприз кубанцам на майские