График доставки пенсий во время майских праздников в Краснодарском крае: выплаты начнутся со 2 мая

2 Май 2020 2020-05-02T09:55:56+03:00

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Во время выходных и праздничных дней с 1 по 11 мая изменен привычный график доставки пенсий и пособий в Краснодарском крае. Выплаты начнутся со 2 мая.

В субботу, 2 мая, деньги выдадут тем, кто обычно получает выплаты 3 и 4 числа.

4 мая доставят пенсии за 5 и 6 числа, а 7 мая – вместо 8 и 9 мая.

Тем, кто обычно получает выплаты 10 числа, в этом месяце доставят 8 мая.

А начиная с 11 мая выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.

- В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи, - рассказали в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU