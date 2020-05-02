График доставки пенсий во время майских праздников в Краснодарском крае: выплаты начнутся со 2 мая
Во время выходных и праздничных дней с 1 по 11 мая изменен привычный график доставки пенсий и пособий в Краснодарском крае. Выплаты начнутся со 2 мая.
В субботу, 2 мая, деньги выдадут тем, кто обычно получает выплаты 3 и 4 числа.
4 мая доставят пенсии за 5 и 6 числа, а 7 мая – вместо 8 и 9 мая.
Тем, кто обычно получает выплаты 10 числа, в этом месяце доставят 8 мая.
А начиная с 11 мая выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.
- В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи, - рассказали в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU