2020-05-02T11:38:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года увеличилось еще на 79 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года увеличилось еще на 79 человек.

Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1162 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Среди новых заболевших трое детей. 45 новых случаев пришлось на Краснодар, всего в краевом центре коронавирус диагностирован у 482 человек. В Новороссийске и Сочи по шесть новых случаев.

В тяжелом состоянии – 23 пациента, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего за последние сутки России подтверждено рекордные 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Почти половина носителей вируса (46,6%) не имели никаких симптомов. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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