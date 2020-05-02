Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 мая 2020 года: Краснодар – в лидерах, старшему пациенту 90 лет

2 Май 2020 2020-05-02T11:52:10+03:00

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На Кубани за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 79 человек. Общее число заболевших - 1162 человека, среди них 75 детей. С начала эпидемии с коронавирусом на Кубани скончались 20 человек. Выздоровели и выписаны 319 пациентов, из них 42 за последние сутки.

Прирост заболевших коронавирусом в Краснодаре

Больше всего больных коронавирусом в Краснодаре – за сутки прирост составил 45 человек, всего в краевом центре такое диагноз был поставлен 482 раза.

- По шесть случаев подтвердилось в Новороссийске и Сочи, пять – в Темрюкском районе, три – в Курганинском, по два в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе, по одному в Кореновском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Белореченском, Тимашевском, Северском и Динском районах. Старшему пациенту 90 лет, - сообщают в краевом оперативном штабе.

23 человека находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такие пациенты есть в больницах Краснодара, Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, в Горячем Ключе.

На стационарном лечении с симптомами коронавируса находятся 1713 человек, на домашнем наблюдении более 10 тысяч граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU