В Сочи за незаконную ловлю скатов и камбалы в Черном море задержали капитана судна

2 Май 2020 2020-05-02T12:03:56+03:00

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В Сочи сотрудники краевого пограничного управления ФСБ России во время проверки маломерного рыболовного судна обнаружили неучтенные в промысловом журнале 202 килограмма камбалы-калкан и 23 килограмма морских скатов.

Судно было пришвартовано на 201 причале в Лазаревском районе.

За нарушение правил рыболовства у мужчины изъяли три километра сетей и арестовали весь улов. Теперь капитану судна грози серьезный штраф.

- Санкция за данное правонарушение для должностных лиц предусматривает наложение административного штрафа от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, с конфискацией судна и орудий лова или без таковой, - отмечают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU