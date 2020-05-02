На Кубани предприятия оборонного комплекса дезинфицируют войска химзащиты

2 Май 2020 2020-05-02T12:39:03+03:00

До 7 мая военнослужащие обработают более 100 зданий и 30 гектаров территории

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Военнослужащие Южного военного округа начали дезинфекцию предприятий оборонного-промышленного комплекса в Краснодарском крае. Всего в регионе шесть таких объектов. Работы выполняют войска радиационной, химической и биологической защиты.

– Важно, чтобы предприятия ОПК региона продолжали свою деятельность и своевременно выполняли государственный оборонный заказ, – рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

На 2 мая уже войска завершили обработку трех предприятий, а 7 мая пройдут работы еще на трех. Это в общей сложности порядка 100 объектов и более 30 га площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU