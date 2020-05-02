Председатель ЗСК Юрий Бурлачко перечислил свою месячную зарплату медикам Кубани

2 Май 2020 2020-05-02T12:54:09+03:00

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Глава Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко перечислил свою месячную зарплату в поддержку медработников, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт ЗСК.

- Недавно лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал своих однопартийцев отдать свои месячные зарплаты медикам и нуждающимся в помощи. На состоявшемся собрании фракции депутаты единогласно поддержали эту инициативу, - сообщают в пресс-службе ЗСК.

Напомним, что недавно кубанские депутаты отчитались о своих доходах. Юрий Бурлачко заработал в 2019-м году 4,1 млн рублей. Самым богатым по итогам 2019-го стал секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Дмитрий Лоцманов. Он заработал за год 375,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU