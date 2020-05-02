2020-05-02T13:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре за сутки в обсерваторы на 14 дней отправили 54 человека, прилетевших из других регионов

Остальные должны изолироваться по прописке
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Алекскандр Райко/krd.ruФото: Алекскандр Райко/krd.ru
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Все прибывающие в Краснодарский край из других регионов, кроме Адыгеи, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Жители региона могут это сделать дома по адресу прописки, а остальные граждане помещаются на 14 дней в обсерваторы.

Только 1 мая в аэропорт Краснодара прибыл 921 человек, из них в обсерваторы отправили 54 человека. 30 апреля предписания получили 44 гражданина. Остальные будут изолированы в домашних условиях.

На сегодняшний день в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкая, Кущевская и Динская, поселка Кабардинка размещены 1705 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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