2020-05-02T14:35:13+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирусные» бригады скорой помощи в Краснодаре совершают по 50 выездов в сутки

Службу оснастили электронной системой оперативного управления
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Бригады скорой помощи в Краснодарском крае получили 589 планшетов, чтобы оперативно фиксировать всю информацию о больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Уже сейчас для каждого вызова в системе создается карточка и имеется привязка к геолокации. Это позволяет в реальном времени накапливать, обрабатывать и передавать в уполномоченные органы сведения о госпитализируемых с подозрениями на COVID-19, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Электронная система управления позволяет в реальном времени обрабатывать данные и анализировать сведения о журналах выхода, текущем количестве бригад их оснащении.

Во время пандемии коронавируса бригады скорой помощи совершают по 50 выездов в сутки, к пациентам с подозрением на коронавирус, работая сменами по 12 часов.

Медики, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией получат выплаты из краевого бюджета. В апреле, мае и июне в службе скорой помощи врачи получат по 74 тысячи, средний персонал – 37 тысяч, водители – 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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