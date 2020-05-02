На Кубани принудительно взяли анализ на коронавирус у мужчины, нахамившего медикам
Житель Тбилисского района, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга, в грубой форме отказался сдавать обязательный тест на коронавирус, пришедшим к нему домой медикам. 51-летний мужчина снимал все на видео, которое сам и распространил в социальных сетях.
- Тбилисская ЦРБ была вынуждена обратиться в полицию, а управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю – подготовить иск. В результате в соответствии с действующим законодательством суд вынес решение о принудительном взятии анализов, - сообщают в региональном оперативном штабе.
На Кубани мужчина отказался сдавать анализ на коронавирус и нахамил медикам.
На этот раз к мужчине приехали не только медики, но и сотрудники полиции с судебными приставами. Он снова начал снимать все на телефон и препираться, но в итоге анализ сдал. Его результат ожидается в течение двух-трех дней.
Напомним, что накануне по решению суда в Новороссийске госпитализировали двух мужчин с положительным результатом теста на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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