Жителям Сочи в муниципальных аптеках бесплатно раздают медицинские маски
У жителей Сочи появилась возможность бесплатно получить многоразовые медицинские маски. Сделать это можно в муниципальных аптеках.
- Сегодня все желающие могут получить защитные маски в аптеках на улице Центральной в Головинке, на Бытхе и на улице Крымской. Завтра, 3 мая их можно бесплатно получить в муниципальных аптеках на улицах Крымской, Лесной и Ялтинской, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, что с 30 апреля в Краснодарском крае введен масочный режим, посещение общественных мест без масок запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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