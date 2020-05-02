Жителям Сочи в муниципальных аптеках бесплатно раздают медицинские маски

2 Май 2020 2020-05-02T16:01:36+03:00

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У жителей Сочи появилась возможность бесплатно получить многоразовые медицинские маски. Сделать это можно в муниципальных аптеках.

- Сегодня все желающие могут получить защитные маски в аптеках на улице Центральной в Головинке, на Бытхе и на улице Крымской. Завтра, 3 мая их можно бесплатно получить в муниципальных аптеках на улицах Крымской, Лесной и Ялтинской, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, что с 30 апреля в Краснодарском крае введен масочный режим, посещение общественных мест без масок запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU