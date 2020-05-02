В аэропорту Краснодара прокомментировали скопление пассажиров в зоне выдачи багажа

2 Май 2020 2020-05-02T16:55:05+03:00

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Прилетевшие в аэропорт Краснодара пассажиры 2 мая столпились в зоне выдачи багажа. На ограниченной площади собрались более ста человек, нарушая правила социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса, некоторые из них были без масок. В аэропорту подтвердили этот факт, но не уточнили причины произошедшего.

- Сегодня, 2 мая, в зале получения багажа Международного аэропорта Краснодар наблюдалось скопление пассажиров. По данным на 14:36, ситуация нормализовалась. Все процедуры, связанные с предупреждением пандемии коронавируса, проводят в стандартном режиме сотрудники Роспотребнадзора. Ситуация контролируется представителями силовых структур, — приводит сообщение пресс-службы аэропорта портал «Южные дела».

Все прибывающие в Краснодарский край из других регионов, кроме Адыгеи, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Жители региона могут это сделать дома по адресу прописки, а остальные граждане помещаются на 14 дней в обсерваторы. Только 1 мая под наблюдение отправились 54 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU