2020-05-02T17:22:54+03:00
Происшествия

В Новороссийске во время драки мужчине откусили нос

Полиция установила личность злоумышленника
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: nvrsk_newsФото: nvrsk_news
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В Новороссийске на улице Васенко ночью подрались двое пьяных мужчин. Нарушители карантина и спокойствия местных жителей валялись на тротуаре, а один из них откусил оппоненту нос.

Как сообщает портал «Южные дела», пострадавший остался лежать на тротуаре, мужчина забрал у него деньги и скрылся.

- В настоящее время потерпевший находится в медучреждении. Ему оказывается необходимая помощь. Личность второго мужчины установлена. Проводятся мероприятия по его задержанию, сообщили пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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