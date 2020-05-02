Индекс самоизоляции в Краснодаре на 2 мая 2020: люди стали реже выходить на улицу
Жители Краснодара во время майских праздников стали реже выходить из дома. Индекс самоизоляции 1 и 2 мая в краевом центре составил 3 балла. В это же время в Москве он составляет 3,5.
Безлюдные улицы Краснодара во время режима самоизоляции.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 12 мая
Индекс рассчитывают в Яндексе по шкале от 0 до 5 . Чем чаще жители города используют навигатор, строят маршруты в картах, тем ниже показатель самоизоляции.
Больше всего жителей остались в своих домах в первую неделю после введения карантина, 5 апреля индекс самоизоляции в Краснодаре составлял 4,2. Однако после этого в будние дни он продолжал снижаться, увеличиваясь лишь по субботам и воскресеньям.
Индекс самоизоляции в Краснодаре
В четверг 30 апреля индекс самоизоляции в Краснодаре достиг минимального значения с начала карантина – 2,1, что говорит о том, что многие горожане покинули свои дома.
Однако 1 и 2 мая показатель индекса вырос до трех – краснодарцы все же меньше выходят в город во время праздников.
В Яндексе отмечают, что использовать показатель можно только для примерной оценки ситуации, а не для точных расчетов. Карантин в Краснодарском крае действует до 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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