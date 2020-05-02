Индекс самоизоляции в Краснодаре на 2 мая 2020: люди стали реже выходить на улицу

2 Май 2020 2020-05-02T19:06:12+03:00

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Жители Краснодара во время майских праздников стали реже выходить из дома. Индекс самоизоляции 1 и 2 мая в краевом центре составил 3 балла. В это же время в Москве он составляет 3,5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776518" frameborder="0"></iframe> Безлюдные улицы Краснодара во время режима самоизоляции.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 12 мая

Индекс рассчитывают в Яндексе по шкале от 0 до 5 . Чем чаще жители города используют навигатор, строят маршруты в картах, тем ниже показатель самоизоляции.

Больше всего жителей остались в своих домах в первую неделю после введения карантина, 5 апреля индекс самоизоляции в Краснодаре составлял 4,2. Однако после этого в будние дни он продолжал снижаться, увеличиваясь лишь по субботам и воскресеньям.

Индекс самоизоляции в Краснодаре

В четверг 30 апреля индекс самоизоляции в Краснодаре достиг минимального значения с начала карантина – 2,1, что говорит о том, что многие горожане покинули свои дома.

Однако 1 и 2 мая показатель индекса вырос до трех – краснодарцы все же меньше выходят в город во время праздников.

В Яндексе отмечают, что использовать показатель можно только для примерной оценки ситуации, а не для точных расчетов. Карантин в Краснодарском крае действует до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU