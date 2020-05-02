После отмены карантина волонтеры отреставрируют 120 памятников в горной части Краснодарского края

2 Май 2020 2020-05-02T21:53:05+03:00

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В горных и предгорных районах Краснодарского края к 75-летию Великой Победы отремонтируют 120 памятников и обелисков в местах боевой славы. Волонтеры и поисковики пройдут по 50 маршрутам в рамках туриады, которой дали старт пока что в режиме видеоконференции.

– Сегодня в план-график туриады включено более 50 походов. Как только будут сняты все ограничения, введенные на территории края в связи с распространением короновирусной инфекции, туристы готовы выйти на маршруты. Добровольцы запланировали отремонтировать более 120 памятников, – рассказали организаторы.

На участие в походах заявки подали более 800 добровольцев, но конкурс удалось пройти не всем.

Кроме реставрации, добровольцы проведут большую исследовательскую работу, чтобы обеспечить общий учет и контроль состояния памятников, находящихся в горной местности. На месте они заполнят специальные анкеты, после чего все собранные данные внесут в краевую карту памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU