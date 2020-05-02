2020-05-02T21:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 2 мая за нарушение карантина оштрафовали 184 человека

Размер наказания для каждого определит суд
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Александр РАЙКО/krd.ruФото: Александр РАЙКО/krd.ru
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2 мая в Краснодаре продолжали работать мобильные отряды самоконтроля и карантинные посты. В краевой центр не пустили более 200 автомобилей, не имеющих пропусков. А 184 человека получили штрафы.

- Всего 2 мая штрафы за несоблюдение режима самоизоляции получили 184 человека. Еще 387 жителям города участники мобильных групп вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, - сообщают в администрации Краснодара.

Город во время майских праздников патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и работники администраций в усиленном режиме. Под особым контролем берег Кубани и других водоемов, а также парки и скверы. В составе мобильных отрядов более 700 человек, они проходят по 187 маршрутам.

- В первую очередь, участники рейдовых групп ведут разъяснительную работу. Однако если сотрудники мобильных групп фиксируют грубое нарушение режима карантина - выписывают штраф, - отмечают в администрации.

Размеры штрафов определит суд. Возможное наказание – от одной до 30 тысяч рублей или предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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