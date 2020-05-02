В Новороссийске на карантин закрыли отделение горбольницы из-за коронавируса у пациента и двух медиков

2 Май 2020 2020-05-02T22:44:00+03:00

В нем находятся 16 больных и две медсестры

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В Новороссийске 2 мая закрылось на карантин урологическое отделение городской больницы №1. У 71-летнего пациента и двух медиков обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пенсионер попал в отделение на машине скорой помощи, лишь на четвертые сутки у него появились симптомы вирусного заболевания. КТ показало пневмонию. Пациента перевели в госпиталь в Крымской ЦРБ, туда же направили его соседей по палате – мужчин в возрасте 67 лет и 81 год. Они ждут результата своих анализов на COVID-19.

Зато уже известно, что коронавирусом заражены двое сотрудников отделения. Медики почувствовали недомогание дома, их госпитализировали, а анализ дал положительный результат.

- Сейчас на карантине в отделении урологии больницы Новороссийска находятся 16 пациентов и две медсестры. Врачи и остальной медицинский персонал переведены на режим самоизоляции. Все работники сдали анализ на COVID-19, - сообщают в краевом оперативном штабе.

С теми, кто остался на карантине работают дежурные врачи с использованием необходимых средств защиты, а урологических больных принимают в других отделениях.

- Всем госпитализируемым в городскую больницу №1 проводятся исследования органов грудной клетки. В больнице в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU