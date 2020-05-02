Пульс не прощупывался: В Новороссийске пенсионерка ожила на пути в морг

2 Май 2020 2020-05-02T22:26:01+03:00

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Необычный случай произошел в Новороссийске. Спасателей вызвали жители одного из домов на проспекте Ленина. Они рассказали, что давно не видели свою пожилую соседку по лестничной площадке.

Опасения соседей подтвердились. Когда сотрудники спасательной службы вскрыли дверь, они обнаружили женщину лежащей на полу без признаков жизни, пульс не прощупывался.

- Спасатели вызвали специалистов МУП «КСОН», для того чтобы ее увезли в морг и медиков для констатации смерти, а также участкового. Но бабушка ожила... Спасатели передали ее медикам. Как оказалось у нее произошел инсульт и пульс уже не прощупывался. Спасибо большое неравнодушным соседям! Вы спасли жизнь! - написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU