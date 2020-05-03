Жителей Кубани приглашают принять участие в акции с флагами ко Дню Победы

3 Май 2020 2020-05-03T09:01:05+03:00

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Краснодарский край присоединяется к всероссийской патриотической акции под названием «Флаги России. 9 мая». Она посвящена 75-летней годовщине Великой Победы.

– Чтобы стать участником акции нужно в знак единения повесить российский триколор на окно или балкон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Организаторы отмечают, что к 9 мая флаги будут размещены на фасадах зданий в районах памятных мест, а также на улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной войны.

Такая акция ко Дню Победы проводится впервые и в ней предлагается поучаствовать всем жителям. Планируется, что во всех муниципалитетах Кубани развесят более 60 тысяч флагов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе ко Дню Победы организовали два краевых конкурса. Жюри выберет лучшие песни и стихи о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU