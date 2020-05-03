Жительница Усть-Лабинского района из неприязни обвинила соседку в краже бензопилы
В полиции Усть-Лабинского района поступило сообщение о краже. 39-летняя местная жительница рассказала, что у нее пропала бензиновая пила и обвинила в этом соседку.
- При проверке сведения не подтвердились. Следствием установлено, что злоумышленница оговорила знакомую из чувства личной неприязни, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве добавили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Материалы направлены в суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что мужчину оштрафовали на 500 тысяч после ДТП. Мужчина скрылся с места аварии, а потом попытался скрыть свое участие и обратился в дежурную часть Белореченского района. Там сообщил правоохранителям заведомо ложные сведения о том, что у него угнали машину.
ИСТОЧНИК KP.RU