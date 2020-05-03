2020-05-03T12:25:56+03:00
Звезды

На Кубани в День Победы пройдет музыкальный онлайн-марафон

В нем может принять участие любой желающий
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: kulturakubani.ruФото: kulturakubani.ru
Изменить размер текста:

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет онлайн-марафон на самое большое количество вокальных исполнителей и исполнителей на любом народном инструменте музыкальной композиции «День Победы». Кубанцы также примут участие и помогут установить рекорд. Присоединиться может любой желающий.

- Чтобы принять участие в марафоне, исполнителю или коллективу нужно оставить заявку и видеозапись с песней на сайте музыкапобеды.рф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Организаторы добавили, что ограничений по возрасту и количеству участников нет. 9 мая объявят о Регистрации рекорда России с указанием количества музыкантов и вокалистов, включая географию участников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей Кубани приглашают принять участие в акции с флагами ко Дню Победы. Чтобы стать участником, нужно в знак единения повесить российский триколор на окно или балкон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи установили памятник защитнику Кавказа Адаму Турчинскому
В Адыгее скончался пациент с коронавирусом
На Кубани в Telegram появился бот для помощи предпринимателям
На Кубани в обсерваторы поместили 16 человек, прилетевших из Таиланда
На Кубани в День Победы пройдет музыкальный онлайн-марафон
В Краснодаре из аэропорта в обсерваторы отправили 43 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года: в числе заболевших пятилетний ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года увеличилось еще на 82 человека
Жительница Усть-Лабинского района из неприязни обвинила соседку в краже бензопилы
Житель Староминского района распространял марихуану
Жителей Кубани приглашают принять участие в акции с флагами ко Дню Победы
Пульс не прощупывался: В Новороссийске пенсионерка ожила на пути в морг
В Новороссийске из-за коронавируса на карантин закрыли урологическое отделение горбольницы
В Краснодаре 2 мая за нарушение карантина оштрафовали 184 человека
После отмены карантина волонтеры отреставрируют 120 памятников в горной части Краснодарского края
Индекс самоизоляции в Краснодаре на 2 мая 2020: люди стали реже выходить на улицу
В Сочи отелям не рекомендовали открывать раннее бронирование с 1 июня
В Новороссийске во время драки мужчине откусили нос
Жительницу Абинска оштрафовали за фейк о коронавирусе
В аэропорту Краснодара прокомментировали скопление пассажиров в зоне выдачи багажа
Жителям Сочи в муниципальных аптеках бесплатно раздают медицинские маски
На Кубани принудительно взяли анализ на коронавирус у мужчины, нахамившего медикам
«Коронавирусные» бригады скорой помощи в Краснодаре совершают по 50 выездов в сутки