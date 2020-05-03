На Кубани в День Победы пройдет музыкальный онлайн-марафон

3 Май 2020 2020-05-03T12:25:56+03:00

В нем может принять участие любой желающий

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В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет онлайн-марафон на самое большое количество вокальных исполнителей и исполнителей на любом народном инструменте музыкальной композиции «День Победы». Кубанцы также примут участие и помогут установить рекорд. Присоединиться может любой желающий.

- Чтобы принять участие в марафоне, исполнителю или коллективу нужно оставить заявку и видеозапись с песней на сайте музыкапобеды.рф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Организаторы добавили, что ограничений по возрасту и количеству участников нет. 9 мая объявят о Регистрации рекорда России с указанием количества музыкантов и вокалистов, включая географию участников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей Кубани приглашают принять участие в акции с флагами ко Дню Победы. Чтобы стать участником, нужно в знак единения повесить российский триколор на окно или балкон.

ИСТОЧНИК KP.RU