На Кубани в обсерваторы поместили 16 человек, прилетевших из Таиланда

3 Май 2020 2020-05-03T15:19:18+03:00

Их привезли в Краснодар на спецтранспорте

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Утром 3 мая в Ростов-на-Дону прилетел вывозной рейс из Пхукета. 16 жителей Краснодарского края привезли в кубанскую столицу на автобусе. Всех прибывших разместили в обсерваторы.

- Для жителей края министерством транспорта и дорожного хозяйства края был выделен специальный автобус. Каждого пассажира обеспечили средствами защиты и водой. Спецтранспорт в сопровождении полиции приехал в Краснодар 3 мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

16 человек изолировали на 14 дней. У прибывших из Таиланда взяли анализы, они находятся под наблюдением медиков.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре 2 мая из аэропорта в обсерваторы поместили 43 человека. Они являются жителями других регионов страны. Пассажиров с кубанской пропиской на обязательную самоизоляцию отправили по домам.

Напомним, что 3 мая выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.

ИСТОЧНИК KP.RU