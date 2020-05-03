На Кубани в обсерваторы поместили 16 человек, прилетевших из Таиланда
Утром 3 мая в Ростов-на-Дону прилетел вывозной рейс из Пхукета. 16 жителей Краснодарского края привезли в кубанскую столицу на автобусе. Всех прибывших разместили в обсерваторы.
- Для жителей края министерством транспорта и дорожного хозяйства края был выделен специальный автобус. Каждого пассажира обеспечили средствами защиты и водой. Спецтранспорт в сопровождении полиции приехал в Краснодар 3 мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
16 человек изолировали на 14 дней. У прибывших из Таиланда взяли анализы, они находятся под наблюдением медиков.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре 2 мая из аэропорта в обсерваторы поместили 43 человека. Они являются жителями других регионов страны. Пассажиров с кубанской пропиской на обязательную самоизоляцию отправили по домам.
Напомним, что 3 мая выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.
ИСТОЧНИК KP.RU