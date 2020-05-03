2020-05-03T13:31:59+03:00
Общество

На Кубани в Telegram появился бот для помощи предпринимателям

Чат доступен круглосуточно
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае специалисты создали в мессенджере Telegram чат-бот для помощи предпринимателям. Он поможет найти ответы на все интересующие вопросы об условиях получения господдержки, также от бота можно получить полезные ссылки для бизнеса и контакты.

- @Business23_bot доступен круглосуточно, он отвечает за пару секунд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В чате нужно выбрать категорию вопросов, а затем раздел. Ответ придет автоматически.

Также можно сформировать свой вопрос, вступив в переписку со специалистом инфраструктуры поддержки бизнеса.

Напомним, на Кубани работает телефон горячей линии поддержки предпринимателей – 8 (861) 992-03-68.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае появится центр поддержки предпринимателей, стремящихся попасть со своей продукцией на зарубежные рынки. Он будет создан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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