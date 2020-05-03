На Кубани в Telegram появился бот для помощи предпринимателям
В Краснодарском крае специалисты создали в мессенджере Telegram чат-бот для помощи предпринимателям. Он поможет найти ответы на все интересующие вопросы об условиях получения господдержки, также от бота можно получить полезные ссылки для бизнеса и контакты.
- @Business23_bot доступен круглосуточно, он отвечает за пару секунд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В чате нужно выбрать категорию вопросов, а затем раздел. Ответ придет автоматически.
Также можно сформировать свой вопрос, вступив в переписку со специалистом инфраструктуры поддержки бизнеса.
Напомним, на Кубани работает телефон горячей линии поддержки предпринимателей – 8 (861) 992-03-68.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае появится центр поддержки предпринимателей, стремящихся попасть со своей продукцией на зарубежные рынки. Он будет создан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
ИСТОЧНИК KP.RU
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