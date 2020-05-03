В Адыгее скончался пациент с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T15:18:50+03:00

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В ночь на 3 мая в инфекционном госпитале Майкопа скончался мужчина – 61-летний житель Адыгейска.

- Предположительно, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, подтвержденная ранее при тестировании на COVID-19. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минздрава Адыгеи.

Также в ведомстве добавили, что накануне в инфекционном госпитале скончалась 69-летняя жительница Адыгейска. Медики отмечают, что пациентка перенесла коронавирусную инфекцию и умерла от инсульта. У женщины был подтверждённый Covid-19, но последние три теста показали отрицательный результат. А инсульт после выздоровления случился дважды.

Кроме того, подтвердилось, что 1 мая 62-летний жителя Майкопа умер именно от Covid-19.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первая смерть от коронавируса в Адыгее зафиксирована 14 апреля. В больнице скончался 46-летний врач с тяжелой формой Covid-19. Изначально поступил он с диагнозом «двусторонняя внебольничная пневмония», причем два проведенных теста на коронавирус были отрицательными. Когда же его состояние стало ухудшаться, медики провели еще один тест, который и подтвердил наличие вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU