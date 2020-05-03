2020-05-03T15:11:15+03:00
Общество

В Сочи установили памятник защитнику Кавказа Адаму Турчинскому

Бюст появился в поселке Красная Поляна
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/adminadlerФото: instagram.com/adminadler
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В канун Дня Победы в сочинском поселке Красная Поляна установили памятник защитнику Кавказа, Герою Советского Союза Турчинскому.

- В 1940 году полковник Турчинский Адам Петрович был назначен командиром 20-й горно-стрелковой дивизии. С сентября по ноябрь 1942 года бойцы вели упорные бои, не пропуская фашистов к Сочи. Противник был остановлен, и в январе-марте 1943 года дивизия Турчинского уже вела наступательные бои в битве за Кавказ, - сообщается в Instagram администрации Адлерского района.

Также на одной из аллей Парка Победы, неподалеку от памятника воинам-адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начался монтаж пяти новых памятных бюстов героическим адлерцам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после отмены карантина волонтеры отреставрируют 120 памятников в горной части Краснодарского края. Кроме реставрации, добровольцы проведут большую исследовательскую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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