2020-05-03T16:33:00+03:00
Звезды

День Победы 2020 в Краснодарском крае: в регионе пройдет акция «Окна Победы»

Принять участие в ней может любой желающий
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/public194911131Фото: vk.com/public194911131
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Жителей Кубани приглашают принять участие во всероссийской акции «Окна Победы». Она пройдет с 1 по 9 мая в формате онлайн-флешмоба.

- Участники акции оформят окна своих квартир, домов или офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Фотографии оформленных окон нужно разметить в социальных сетях под хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Под снимком можно написать слова благодарности героям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в День Победы пройдет музыкальный онлайн-марафон на самое большое количество вокальных исполнителей и исполнителей на любом народном инструменте музыкальной композиции «День Победы». Любой желающий кубанец может принять участие и помочь установить рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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