Новый детский сад в Кореновске планируют сдать до конца года

3 Май 2020 2020-05-03T17:16:28+03:00

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В Кореновске строят новый детский сад в микрорайоне №10. В связи с ограничительными мерами возведение временно приостановили. Но с 18 апреля в соответствии с постановлением губернатора Кубани работу на социальных объектах восстановили, в том числе и на этом.

- Из-за сложной эпидобстановки соблюдаются строгие меры безопасности. Рабочий процесс организован в строгом соответствии с санитарными требованиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На объекте уже залили фундамент и пол, возвели стены и установили видеонаблюдение. Детский сад рассчитан на 325 мест. На его строительство потратят 412,3 млн рублей. Срок сдачи запланирован на конец 2020 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани построили пять крупных социальных объектов. А также что на капремонт образовательных учреждений направят более 770 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU