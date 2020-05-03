На Кубани акция «Георгиевская ленточка» пройдет онлайн

3 Май 2020 2020-05-03T18:32:05+03:00

Можно сделать фото с ленточкой, сохранившейся с прошлого года

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В Краснодарском крае с 4 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская Лента онлайн». С такой инициативой выступили кубанские молодогвардейцы.

- Специалисты разработали Insta-маски с изображением трехмерной модели Георгиевской Ленты на груди, - сообщил руководитель Краснодарского регионального отделения «Молодой Гвардии» Сергей Алферов.

Чтобы принять участие в акции, нужно подписаться и на фото с ленточкой отметить страницу в Instagram – @lenta.kubani.

Такой формат не исключает традиционной раздачи Георгиевских Лент. В преддверии 9 мая все муниципалитеты края получат 800 тысяч ленточек. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожности их будут раздавать в магазинах, аптеках, АЗС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе ко Дню Победы пройдет акция «Окна Победы», а также музыкальный онлайн-марафон на самое большое количество вокальных и инструментальных исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU