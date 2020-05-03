На Кубани при пожаре погиб молодой парень
Трагедия произошла в села Кринковское Туапсинского района вечером 3 мая. Огонь вспыхнул в нежилой постройке. Очевидцы увидели пожар и вызвали на место спасателей.
- Огонь охватил девять квадратных метров. На месте работали семь человек личного состава, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
После тушения огня в пристройке нашли тело погибшего парня.
- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. После чего в помещении спасатели обнаружили тело. Предположительно, погибшим является 26-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе очаг и точная причина возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU