На Кубани при пожаре погиб молодой парень

3 Май 2020 2020-05-03T21:01:02+03:00

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Трагедия произошла в села Кринковское Туапсинского района вечером 3 мая. Огонь вспыхнул в нежилой постройке. Очевидцы увидели пожар и вызвали на место спасателей.

- Огонь охватил девять квадратных метров. На месте работали семь человек личного состава, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После тушения огня в пристройке нашли тело погибшего парня.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. После чего в помещении спасатели обнаружили тело. Предположительно, погибшим является 26-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе очаг и точная причина возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU