В обсерваторах Кубани выявлен 21 заболевший коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T08:42:57+03:00

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В обсерваторах Краснодарского края сейчас 1780 человек. Все они проходят двухнедельный карантин.

Как отметили в министерстве здравоохранения края, у 21 человека обнаружили COVID-19. Наибольшее количество больных – 17, выявлено в обсерваторах Сочи, двое – в Краснодаре, по одному в Анапе и Кущевской. Их сразу же перевели в больницы на лечение.

- Помещение в обсерватор – мера вынужденная и необходимая в нынешних условиях. Она помогает максимально исключить завоз инфекции в регион. Находящиеся на карантине граждане обеспечены питанием и ежедневно проходят медицинский осмотр, - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, на Кубани разыскивают мать с тремя детьми, отказавшуюся от обсервации. По решению суда семью должны принудительно госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU