На Кубани концерт в честь 75-летия Победы покажут в прямом эфире
Из-за распространения коронавирусной инфекции концерт проведут в новом формате. Трансляцию покажет телеканал «Кубань24».
Как сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, силами творческих коллективов и краевой телерадиокомпании планируется подготовить концерт «Кубань – Победителям Кубани». Сейчас разрабатывается концепция, а также продумывают все мелочи, чтобы соблюсти меры безопасности.
- Мероприятие пройдет из зала боевой славы рядом с музеем военной техники парка имени 30-летия Победы. Артисты на сцене будут в масках и перчатках, выступать по 1-4 человека на безопасной дистанции, - отметил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В программе запланировано участие камерных творческих коллективов и солистов Краснодарской филармонии имени Пономаренко, творческого объединения «Премьера», драматического театра и краевого театра кукол.
ИСТОЧНИК KP.RU