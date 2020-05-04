На Кубани концерт в честь 75-летия Победы покажут в прямом эфире

4 Май 2020 2020-05-04T09:16:09+03:00

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Из-за распространения коронавирусной инфекции концерт проведут в новом формате. Трансляцию покажет телеканал «Кубань24».

Как сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, силами творческих коллективов и краевой телерадиокомпании планируется подготовить концерт «Кубань – Победителям Кубани». Сейчас разрабатывается концепция, а также продумывают все мелочи, чтобы соблюсти меры безопасности.

- Мероприятие пройдет из зала боевой славы рядом с музеем военной техники парка имени 30-летия Победы. Артисты на сцене будут в масках и перчатках, выступать по 1-4 человека на безопасной дистанции, - отметил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В программе запланировано участие камерных творческих коллективов и солистов Краснодарской филармонии имени Пономаренко, творческого объединения «Премьера», драматического театра и краевого театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU