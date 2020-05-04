В Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручку
В правоохранительные органы по Крымскому району обратилась продавец магазина. Женщина рассказал, что в торговое помещение вошел мужчина в маске, забрал из кассы выручку и скрылся.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Вскоре установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали на одной из улиц района.
- Была установлена его причастность к совершению разбойного нападения на продавца магазина. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
На мужчину завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 2 статьи 162 УК РФ (Грабеж и Разбой). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU