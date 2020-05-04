2020-05-04T10:00:27+03:00
Происшествия

В Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручку

Ущерб превысил 6 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручкуВ Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручкуФото: Архив "КП"
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В правоохранительные органы по Крымскому району обратилась продавец магазина. Женщина рассказал, что в торговое помещение вошел мужчина в маске, забрал из кассы выручку и скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Вскоре установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали на одной из улиц района.

- Была установлена его причастность к совершению разбойного нападения на продавца магазина. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На мужчину завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 2 статьи 162 УК РФ (Грабеж и Разбой). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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