4 Май 2020 2020-05-04T10:00:27+03:00

В Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручку Фото: Архив "КП"

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В правоохранительные органы по Крымскому району обратилась продавец магазина. Женщина рассказал, что в торговое помещение вошел мужчина в маске, забрал из кассы выручку и скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Вскоре установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали на одной из улиц района.

- Была установлена его причастность к совершению разбойного нападения на продавца магазина. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На мужчину завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 2 статьи 162 УК РФ (Грабеж и Разбой). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU