В Сочи доставлены 89 российских граждан из Армении
Накануне во второй половине дня в Сочи из Еревана специальным вывозным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» доставлены 89 граждан России, которые до этого вынуждены были оставаться в столице Армении из-за введенных карантинных мер.
Среди них — жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Карачаево-Черкессии.
- По прибытии всех пассажиров направили для прохождения карантина в сочинский обсерватор,- сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
Это далеко не первый вывозной авиарейс, доставивший россиян из-за границы в Сочи. В частности, в апреле 2020 года на курорт прибыли российские туристы из Таиланда.
ИСТОЧНИК KP.RU