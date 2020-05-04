2020-05-04T10:03:04+03:00
Общество

В Сочи доставлены 89 российских граждан из Армении

Прибывших поместили в обсерватор
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи доставлены россияне из Армении. Фото пресс-службы мэрии курортаВ Сочи доставлены россияне из Армении. Фото пресс-службы мэрии курорта
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Накануне во второй половине дня в Сочи из Еревана специальным вывозным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» доставлены 89 граждан России, которые до этого вынуждены были оставаться в столице Армении из-за введенных карантинных мер.

Среди них — жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Карачаево-Черкессии.

- По прибытии всех пассажиров направили для прохождения карантина в сочинский обсерватор,- сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Это далеко не первый вывозной авиарейс, доставивший россиян из-за границы в Сочи. В частности, в апреле 2020 года на курорт прибыли российские туристы из Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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