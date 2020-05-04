2020-05-04T10:52:28+03:00
Общество

В Краснодаре 845 пожилым людям оказали помощь добровольцы

Они доставили им 1310 продуктовых наборов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В понедельник, 4 мая, состоялся городской оперативный штаб. На нем обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Краснодаре, подготовку города к празднованию 75-летия Великой Победы, а также поговорили об оказании помощи пожилым и маломобильным людям. Мероприятие провел глава Краснодара Евгений Первышов.

В краевой столице помощь пожилым и маломобильным гражданам оказывается в рамках нескольких проектов. Это, например, всероссийская акция #МыВместе, в рамках которой на территории города осуществляют свою деятельность движение «Волонтеры-Медики», «ОНФ Молодежка» и другие.

Так, более тысячи человек заявили о желании помогать людям в условиях карантина. На каждый день волонтерский актив составляет 113 человек.

-На 3 мая 845 пожилым людям оказали помощь добровольцы. Они доставили им 1310 продуктовых наборов, - сообщили на городском оперативном штабе.

Заявки на оказание помощи в покупке продуктов или лекарств приобретаемых за деньги обратившегося поступают на номер горячей линии: 8 800 200 34 11. А получить бесплатные наборы жители старше 60 лет могут обратившись по номеру - 8 800 200 74 37.

Волонтеры выездных групп прошли обучение и инструктаж. Также у них есть все необходимые средства защиты. Волонтеры уже обработали более 5000 тысяч заявок на получение бесплатных продуктовых наборов. Многие еще находятся в работе и будут выполнены в ближайшие дни.

Также краснодарские единороссы создали центр по оказанию помощи гражданам. Там уже работают более 600 добровольцев. Они передали 2600 наборов продуктов, оргтехнику для дистанционного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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