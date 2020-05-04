2020-05-04T11:43:57+03:00
Происшествия

В Тбилисском районе задержали сбытчика марихуаны

Сейчас он находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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В Тбилисском районе задержали сбытчика марихуаныВ Тбилисском районе задержали сбытчика марихуаныФото: Архив "КП"
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В Тбилисском районе полицейские получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину в момент сбыта им сухого растительного вещества серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 11 граммов.

- На мужчину завели уголовное дело. На период предварительного следствия он находится под стражей. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручку. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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