В Тбилисском районе задержали сбытчика марихуаны

4 Май 2020 2020-05-04T11:43:57+03:00

Сейчас он находится под стражей

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В Тбилисском районе полицейские получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину в момент сбыта им сухого растительного вещества серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 11 граммов.

- На мужчину завели уголовное дело. На период предварительного следствия он находится под стражей. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крымске мужчина напал на продавца магазина и забрал из кассы выручку. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU