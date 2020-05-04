В Краснодаре ко Дню Победы отреставрировали 15 мемориальных комплексов
Заседание оперативного городского штаба провел глава краевого центра Евгений Первышов. В прямом эфире обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы в условиях карантина.
Ранее работу по реставрации мемориальных комплексов разделили на 2 этапа. Так, в 2019 году приступили к ремонту 18-ти памятников военной истории, не относящихся к объектам культурного наследия. Эти работы выполнены в полном объеме.
После власти заключили муниципальные контракты с ООО «Демстрой». Из 16 объектов, реставрацию и ремонт сделали на 15 мемориальных комплексах. На них работы уже завершены. На следующем этапе начнется реставрация комплекса в Чистяковской Роще.
- Кроме этого, в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы в Краснодаре уже развешено 620 светоотражающих декоративных элементов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также в 6 местах дополнительно были украшены памятники военной истории:
1. Мемориальный комплекс «Вечный Огонь»;
2. Памятник Георгию Константиновичу Жукову;
3. Памятник 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора;
4. Обелиск в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска;
5. Памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков;
6. Мемориальный комплекс погибшим на фронтах в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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