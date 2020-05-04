4 Май 2020 2020-05-04T12:51:51+03:00

В Усть-Лабинском районе мужчина снял с карты девушки 10 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит шесть лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковского счета пропали 10 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 29-летнего знакомого заявительницы задержали.

- Он, находясь в гостях у потерпевшей, воспользовался отсутствием хозяйки, и через мобильное приложение перевел 10 тысяч рублей на свой банковский счет, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит шесть лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU