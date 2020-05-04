Почти 2,5 килограмма: на съемной квартире в Сочи полицейские нашли целый наркосклад

4 Май 2020 2020-05-04T13:14:39+03:00

На квартире в Сочи полицией обнаружено почти 2,5 кг наркотиков. Фото УВД Сочи

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В отдел полиции поселка Блиново в Адлерском районе обратился с заявлением местный житель. Мужчина рассказал, что в квартире, которую он сдает в аренду приезжему, нашел несколько пакетов с таблетками и порошками. Мужчина сразу предположил, что это наркотики.

Прибывшие на место оперативники, несмотря на свой немалый профессиональный опыт , были поражены увиденным. В квартире они обнаружили целый наркотический склад. Как впоследствии показала экспертиза, постоялец хранил в съемной квартире семь упаковок таблеток МДМА общей массой 450 граммов, гашиш, два брикета с амфетамином массой более 1800 граммов и 22 грамма кокаина.

По составленному описанию 29-летний приезжий из Ленинградской области вскоре был задержан на территории Абхазии, доставлен в Сочи и заключен под стражу.

Сейчас полицией возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

- Эти статьи предусматривают весьма жесткую ответственность за хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере-вплоть до пожизненного заключения,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU