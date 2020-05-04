В регионах Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса
С 5 мая по 7 мая местами в юго-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса (ОЯ). Прогнозируется увеличение количества пожаров, возникновение лесных возгораний.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану.
- Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «101» - единый номер пожарных и спасателей
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU