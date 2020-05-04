В регионах Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса

4 Май 2020 2020-05-04T14:15:15+03:00

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С 5 мая по 7 мая местами в юго-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса (ОЯ). Прогнозируется увеличение количества пожаров, возникновение лесных возгораний.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану.

- Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU