В Краснодаре в поселке Водники продолжается строительство детсада

4 Май 2020 2020-05-04T15:02:19+03:00

Работы ведутся в соответствии с графиком

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С 18 апреля на Кубани в соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева возобновлено возведение соцобъектов.

В Прикубанском округе Краснодара в поселке Водники продолжается строительство детсада. Этим занимаются 23 человека и два инженерно-технических специалиста. Из-за сложной эпидобстановки соблюдаются строгие меры безопасности. Весь процесс организован в соответствии с санитарными требованиями.

- Общая площадь здания составит более 4,4 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в соответствии с графиком, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее специалисты расчистили территорию от самовольно установленных гаражей и сараев, монтировали ограждение. Уже завершаются земляные и фундаментные работы на объекте.

В детском саду сделают пищеблок, прачечную, музыкальный зал, помещения для физкультурных занятий и рисования, медицинский кабинет. На территории появятся теневые навесы, а также зоны для подвижных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU