2020-05-04T15:04:31+03:00
Общество

В Сочи сохраняется пожароопасность 5 класса

Спасатели категорически запрещают разводить огонь в черте города
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи сохраняется высокая пожароопасность. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи сохраняется высокая пожароопасность. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

По информации МЧС, с 5 по 7 мая на территории Сочи вероятно возникновение ЧС, связанных с пожароопасностью пятого класса. Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности.

Несмотря на принятые карантинные меры многие жители курорта стараются в эти майские дни выехать в леса в окрестностях города.

Представители МЧС особо подчеркивают, что разведение костров в условиях теплой и сухой погоды крайне опасно и может привести к крупному бедствию.

-Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф,- сообщает мэрия Сочи. При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24