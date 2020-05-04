В Сочи сохраняется пожароопасность 5 класса

4 Май 2020 2020-05-04T15:04:31+03:00

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По информации МЧС, с 5 по 7 мая на территории Сочи вероятно возникновение ЧС, связанных с пожароопасностью пятого класса. Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности.

Несмотря на принятые карантинные меры многие жители курорта стараются в эти майские дни выехать в леса в окрестностях города.

Представители МЧС особо подчеркивают, что разведение костров в условиях теплой и сухой погоды крайне опасно и может привести к крупному бедствию.

-Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф,- сообщает мэрия Сочи. При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU