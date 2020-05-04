В Сочи сохраняется пожароопасность 5 класса
По информации МЧС, с 5 по 7 мая на территории Сочи вероятно возникновение ЧС, связанных с пожароопасностью пятого класса. Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности.
Несмотря на принятые карантинные меры многие жители курорта стараются в эти майские дни выехать в леса в окрестностях города.
Представители МЧС особо подчеркивают, что разведение костров в условиях теплой и сухой погоды крайне опасно и может привести к крупному бедствию.
-Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф,- сообщает мэрия Сочи. При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU