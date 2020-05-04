2020-05-04T15:13:35+03:00
Общество

В Краснодаре под окнами ветерана войны устроили персональный концерт

Подобные мероприятия проведут 9 мая [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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В Краснодаре начали поздравлять с 75-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны. 4 мая в одном из дворов микрорайона Энка провели персональный концерт под окнами дома. Музыканты исполнили для ветерана войны «Катюшу».

Акцию «Парад у дома ветерана» проведут в День Победы. 9 мая два расчета казаков и ветеранов боевых действий пройдут под звуки марша под окнами участников ВОВ. Адреса проведения этой акции согласовываются с родственниками ветеранов. До 6 мая примут окончательное решение.

Также поздравят 162 ветеранов на улицах и во дворах. Мини-концерты будут организованы силами творческих бригад управления культуры и творческого объединения «Премьера». Составлен график проведения этих мероприятий.

В Краснодаре ветерану устроили персональный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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