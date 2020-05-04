В Краснодаре в районе улиц Московской и Петра Метальникова озеленят территорию и сделают «перехватывающую парковку»
В краевой столице в районе улиц Московской и Петра Метальникова возле строящегося торгового центра территорию озеленят и сделают «перехватывающую парковку» для пассажиров новой трамвайной ветки. Здесь появится новый бульвар.
- Строительство трамвайной линии по Московской начнут реализовывать в этом году. Планируется, что работы начнутся осенью, - сказал глава города Евгений Первышов.
Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой, бульвар планируется сделать с правой стороны дороги улицы Петра Метальникова. Ширина зеленой зоны составит 30–40 метров.
Строительство торгового центра и организация парковки предусмотрены действующим проектом планировки. При участии инвестора планируется выполнить озеленение, а также благоустройство будущего бульвара.
Глава города отметил, что была проделана большая работа по формированию земельно-правовой документации для строительства дорог, сетей ливневой канализации и в целом наведению порядка в Музыкальном микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU